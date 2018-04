Ales Hemsky est papa

L'attaquant du Canadien de Montréal, Ales Hemsky, est maintenant papa.

Sa femme, Julie Hemsky, a partagé une photo du petit Milo sur sa page Twitter.

Snuggly, super comfy and identical to daddy 👶🏼

.

Milo Aleš Hemský

Born at 10:29pm

April 23 / 2018

8lbs 1oz / 51cm

.

Strong, healthy and adorable. We are over the moon ♥️

.

.#PuddinIsHere #HavingAHemsky #MiloHemsky pic.twitter.com/ESmH8mfGlf