10 marques d’ici conçues pour s’entraîner dehors

Envie de vous remettre à la course à pied ou de dévaler des kilomètres sur deux roues ce printemps? Enfiler des vêtements adaptés, performants et stylisés constitue bien souvent une motivation supplémentaire pour bouger et s'entraîner en plein air. Où magasiner? Nous vous proposons dix marques canadiennes qui grimpent sur le podium quand c'est le temps de proposer une garde-robe sportive innovante. À vos marques!

Pour la course à pied

Arc'teryx

Basée à Vancouver depuis 1989, la marque canadienne Arc'teryx est toujours prisée par les sportifs de haut niveau et par les randonneurs. La raison est fort simple : ses vêtements et accessoires de pointe, au design minimaliste, proposent une confection des plus novatrices sur le marché. Parmi les nouveautés, la série de chaussures Norvan élargit sa gamme de modèles pour les hommes et les femmes qui font de longues courses en montagne. Pour les femmes, la veste sans manches ultra légère Cita fait barrière au vent et aux intempéries. Tant dans le vestiaire masculin que féminin, les coloris de la collection course à pied sont vifs et pigmentés, ou à l'opposé, offerts en noir. www.arcteryx.com

Lace up. Photo: @angepercival #arcteryx #celebratewild #run Une publication partagée par Arc'teryx (@arcteryx) le le 12 Avr 2018 à 2 h 46 m PDT

Lolë

Où dénicher un legging confortable, performant et qui a du style? C'est possible avec l'étiquette québécoise Lolë. La marque a vu sa popularité grimper en renouvelant ses « basiques » : des leggings en tissu Coolmax évacuant l'humidité aux découpes asymétriques, de jolies camisoles à dos lacé et des superpositions de hauts écourtés qui féminisent la silhouette sportive. À surveiller pour la belle saison : les insertions de dentelle et les motifs géométriques. www.lolewomen.com

Math Sport

Chaque coureur est différent et unique. Voilà ce qui a motivé la fondation de Math Sport, devenant du coup le seul fabricant de chaussures de course personnalisées au pays. Depuis 2014, Math Sport propose des chaussures de sport répondant aux besoins physiologiques spécifiques et aux goûts de chaque coureur, qu'il soit amateur ou athlète. Il chausse aussi les marcheurs et les coureurs occasionnels. www.mathsport.ca

Moov Activewear

Pour la course, l'entraînement en gymnase ou la détente, les vêtements signés Moov Activewear sont spécialement conçus pour épouser la silhouette féminine, grâce notamment au Supplex, un textile très extensible. Voilà le secret derrière cette gamme créée par deux sœurs mordues d'activités physiques, Geneviève et Stéphanie Tremblay. Entièrement fabriqués au Québec, ces vêtements pour femmes sont offerts dans des tailles de très petit à 2X large. www.moovactivewear.com

Chlorophylle

Enfiler une veste Chlorophylle pour la course à pied? Pourquoi pas! Bien que la marque québécoise soit davantage spécialisée dans le créneau du plein air, plusieurs de ses vêtements techniques sont polyvalents et conviennent aussi bien à la randonnée en montagne qu'à la course en sentier. C'est le cas notamment dans la veste Influence, pour femmes, qui combine un nylon résistant au vent et à la pluie à un polyester Coolmax qui évacue l'humidité. Pour l'homme, la veste Énergie est légère et compressible; idéale pour courir au printemps. www.chlorophylle.com

Matletik

C'est prouvé : s'entraîner durant la grossesse est bénéfique. Née en 2017, la compagnie québécoise Matletik incite les femmes enceintes à poursuivre leur entraînement en enfilant des vêtements spécialement conçus pour soutenir le ventre au fur et à mesure qu'il s'arrondit. Fabriquée au pays, la collection propose des teintes neutres - à l'opposé des motifs ultra colorés d'autres marques -, afin de composer des ensembles plus polyvalents et durables. https://matletikworld.com/

Pour le cyclisme

Peppermint Cycling

Nouvelle marque chouchou des cyclistes québécoises, Peppermint Cycling a visé juste en ciblant un créneau qui était jadis boudé par les manufacturiers. Or, en proposant un style rafraîchissant et, surtout, adapté à la morphologie féminine, Peppermint Cycling s'est rapidement démarqué du peloton. La collection 2018 qui débarque en boutique a été bonifiée de modèles pour le vélo de montagne et de nouvelles couleurs vibrantes. www.peppermintcycling.com

Garneau

Figure de proue du cyclisme québécois, Louis Garneau est un homme toujours aussi passionné. Tout comme la marque Garneau qui est toujours dans la course des meilleures compagnies sportives. Cela n'est pas surprenant : ses collections de vêtements de vélo sont toujours bien ajustées et de haute qualité. On aime la ligne Cityzen qui présente des shorts, jupes et vêtements qui passent facilement de la piste cyclable à la ville. Depuis ses débuts dans le garage de ses parents à Saint-Augustin-de-Desmaures, la marque est aujourd'hui distribuée dans le monde entier, se classant parmi les trois plus importants fabricants de vêtements cyclistes en Amérique du Nord.

JolieRide Co.

Les cyclistes féminines sont ravies : de nouvelles marques visant cette clientèle ont émergé ces dernières années. Parmi elles, JolieRide se distingue par ses agencements de maillots et de cuissards pour les cyclistes coquettes qui affectionnent les petits pois et les coloris ultra féminins. Cette saison, de nouveaux items s'ajoutent à la ligne de vêtements : legging (sans chamois), manteau coupe-vent imperméable avec découpes d'aération et cuissard de coupe courte. www.jolieride.com

KSL

Ancienne championne cycliste canadienne devenue femme d'affaires, Katy St-Laurent ne manque pas d'énergie et de créativité. Elle affectionne les matières à la fois techniques et extensibles, qu'elle peut transformer à sa guise. Pour les cyclistes, la marque KSL affiche fièrement ses couleurs sur des imprimés exclusifs et éclatés qui se déclinent en camisoles, vestes, cuissards et manchettes coordonnées. www.kslstore.ca

