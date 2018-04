La princesse Charlotte était tout sourire lundi après-midi à son arrivée à l'hôpital St. Mary's pour venir rencontrer son nouveau petit frère.

Vêtue d'une adorable petite robe bleue, la jeune princesse a montré qu'elle maîtrise déjà la technique royale pour envoyer la main aux médias et aux passants.

Ahh....Prince William returns to the Lindo Wing with his children to see their new baby brother #RoyalBaby #DuchessofCambridge Gorgeous waves from Charlotte pic.twitter.com/FiPDcN8Fjl