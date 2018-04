Première greffe de pénis et de scrotum au monde réalisée aux États-Unis

La première greffe de pénis et de scrotum au monde a été pratiquée le mois dernier aux États-Unis sur un militaire américain blessé en Afghanistan, ont annoncé lundi des médecins de l'Université Johns Hopkins.

Des médecins ont par le passé réussi à greffer des pénis, mais cette transplantation d'un pénis et d'un scrotum représente une avancée médicale.

Pendant 14 heures le 26 mars, une équipe de neuf chirurgiens esthétiques et deux chirurgiens urologues a opéré le patient, a indiqué l'université Johns Hopkins dans un communiqué.

"Nous avons bon espoir que cette greffe aide à rétablir des fonctions sexuelles et urinaires presque normales chez ce jeune homme", a déclaré W.P. Andrew Lee, professeur et directeur du département de chirurgie plastique et reconstructrice à l'école de médecine de l'université.

Le pénis, le scrotum sans les testicules et une partie de la paroi abdominale venaient d'un donneur décédé.

Le bénéficiaire a requis l'anonymat, mais dans un bref communiqué, il a indiqué qu'il devait quitter l'hôpital la semaine prochaine.

"C'est vraiment une blessure stupéfiante, pas facile à accepter", a-t-il dit. "Quand je me suis réveillé (après l'opération), je me suis enfin senti plus normal", a-t-il ajouté.

Le communiqué n'a pas précisé les conditions dans lesquelles l'homme a été blessé, mais a indiqué que de telles blessures pouvaient être causées par des engins explosifs improvisés.

La première greffe de pénis au monde avait été pratiquée en Chine en 2006, mais le bénéficiaire avait dû être de nouveau opéré pour l'enlever en raison de "graves problèmes psychologiques" l'ayant affecté, ainsi que son épouse.

C'est en 2015 et en Afrique du Sud que la première greffe réussie de pénis au monde a été annoncée. Les États-Unis ont suivi en 2016.