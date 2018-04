Piétons tués à Toronto: qui est Alek Minassian, arrêté par la police?

Le suspect arrêté par le Service de police de Toronto après avoir foncé sur les piétons au centre-ville, faisant 10 victimes et 15 blessés, est Alek Minassian.

Minassian est âgé de 25 ans et est originaire de Richmond Hill, en banlieue de Toronto, confirme la police. Selon son profil LinkedIn, il est étudiant au Seneca College.

Selon ce que rapporte le site Heavy, Minassian n'était pas très actif sur les réseaux sociaux. Selon sa page LinkedIn, il était un concepteur d'applications pour téléphones intelligents. Il a créé l'app «Toronto Green Parking Advisor», qui devait permettre aux gens de Toronto de trouver des stationnements libres. L'app a cependant été mise à jour pour la dernière fois en 2014.

Heavy a réussi à trouver un profil Steam à son nom, mais il n'a pas été activé depuis plus de 2800 jours.

Une page Facebook?

Une image d'un statut Facebook circule en ligne présentement, mais il est hasardeux de confirmer qu'il s'agit d'un vrai statut du suspect. Partagé sur Twitter par une certaine Catherine McDonald, on peut lire dans le statut qu'il se considérerait comme «célibataire involontairement», une sous-communauté de la plateforme 4chan qui croient que les femmes refusent de coucher avec eux parce qu'ils sont trop laids, selon Radio-Canada. «Tous saluent le gentleman suprême Elliot Rodger!», conclut le message dans la photo, faisant référence au meurtrier qui a tué six personnes à Isla Vista en 2014. Elliot Rodgers, qui se surnommait le «gentleman suprême, détestait les femmes.

We've just obtained this Facebook post from the accused Alek Minassian, suspected in the #yongeandfinch mass casualty. Posted early this afternoon. FYI Incel=involuntarily celibate. Elliot Rodger killed 6 ppl at UCSB in 2014 before killing himself @globalnewsto pic.twitter.com/W84xt3D85I