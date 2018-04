Plusieurs piétons happés par une camionnette à Toronto

ATTENTION, les images dans la vidéo ci-dessus peuvent être choquantes.

La police de Toronto confirme l'arrestation d'une personne après que de multiples piétons - entre 8 et 10 - ont été heurtés par une camionnette dans le nord de Toronto. Selon des témoignages diffusés sur Twitter, plusieurs corps semblaient inanimés.

L'agente Caroline de Kloet précise que la personne arrêtée est le conducteur du véhicule impliqué dans l'incident, survenu au coin de la rue Yonge et de l'avenue Finch vers 13 h 30, lundi.

Elle n'a donné aucun détail quant à l'identité du conducteur ou des accusations qui pourraient être portées contre lui.

Collision, numerous pedestrians have been struck by a white van on Yonge St and Finch area. further when I get more. #GO725711 ^gl — Toronto Police OPS (@TPSOperations) 23 avril 2018

Des ambulanciers paramédicaux sont sur les lieux de l'incident pour soigner un nombre non précisé de blessés.

La police affirme avoir été appelée sur les lieux tôt en après-midi, lundi, après avoir été avisée qu'une camionnette avait roulé sur le trottoir, heurtant plusieurs piétons, avant de quitter la scène.

Des témoins rapportent avoir aperçu des personnes blessées grièvement sur les lieux.

Un serveur dans un café situé tout près dit avoir vu plusieurs blessés, dont une fille qui semblait être dans un état grave.

Des images de la scène montrent plusieurs premiers répondants soignant des personnes sur le trottoir, où l'on peut aussi voir des taches de sang.

#UPDATE: Toronto Police confirm a van mounted the curb and hit a number of pedestrians. The driver fled the scene. Police later located the vehicle at Yonge and Sheppard. Driver is in custody, alive, and no motive at this point @Citynews — Amanda Ferguson (@CityNewsAmanda) April 23, 2018

La collision aurait eu lieu sur Yonge St., dans le nord de la ville, peu avant 13h30. Le secteur a été fermé à la circulation.

Le service a également été interrompu sur la ligne 1 du métro de Toronto entre les stations Sheppard et Finch en raison de l'enquête policière.

À la période de questions à Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau a rapidement eu une pensée pour les personnes heurtées.

"Nos pensées sont avec tous ceux affectés par cet incident. Nous sommes en train d'en apprendre plus sur ce qui s'est passé. Nous tiendrons les Canadiens au courant", a-t-il déclaré.

Le chef du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario, Doug Ford, a aussi eu une pensée pour les victimes.

"Nos pensées sont tournées vers les victimes et les personnes touchées, a-t-il écrit sur Twitter. Merci aux braves ambulanciers et premiers répondants qui travaillent sans relâche pour aider."

There is a Ryder van up on the curb on Poyntz Ave, just south of Yonge & Sheppard. Overheard "...they shot him". Helicopters overhead. https://t.co/sz1pul4rwU pic.twitter.com/QxU7cUnre3 — Dan Fox (@torontodan) 23 avril 2018

Plus de détails suivront.