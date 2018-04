Les Maple Leafs de Toronto accueillent les Bruins de Boston ce soir au Air Canada Centre sous fond de tension, alors que neuf personnes sont décédées après avoir été happées par un camion au centre-ville de la métropole canadienne.

To our city, our people and all those affected by today's tragic events, our thoughts and prayers are with you. — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) 23 avril 2018

«À notre ville, nos gens et tous ceux touchés par les événements tragiques d'aujourd'hui, nos pensées et nos prières sont avec vous», a déclaré l'équipe sur son compte Twitter.

Un moment de silence a été observé avant le match en mémoire aux victimes.

We are Toronto. pic.twitter.com/7SQphtidDb — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) 23 avril 2018

Dans une déclaration acheminée aux médias, l'équipe a souligné qu'elle «travaille continuellement en partenariat avec le Service de police de Toronto, ainsi que d'autres agences de sécurité, pour assurer la sécurité de tous les amateurs assistant aux parties, incluant les tailgates d'avant-match au Maple Leafs Square».

The Toronto Maple Leafs and Boston Bruins play a playoff hockey game tonight in a grieving city. Here is the team's statement: pic.twitter.com/0Yd8jrXsw6 — Stephen Whyno (@SWhyno) 23 avril 2018

Les mesures de sécurité seront renforcées en prévision du match de ce soir. «Le Service de police de Toronto mettra en oeuvre une série de mesures additionnelles incluant des fermetures de rue autour du Air Canada Centre pour créer l'espace le plus sécuritaire possible pour les amateurs.»

Les Bruins de Boston ont aussi offert leurs condoléances aux proches des victimes.

Our thoughts are with all of those affected by today's tragedy. We stand with the City of Toronto during this difficult time. — Boston Bruins (@NHLBruins) 23 avril 2018

«Nos pensées sont avec tous ceux touchés par la tragédie d'aujourd'hui. Nous soutenons la Ville de Toronto pendant ce moment difficile.»