Le collier d'Alex Nevsky est loin de faire l'unanimité

Clin d'oeil ou pas à la famille royale et à l'arrivée du troisième bébé royal, le collier que portait Alex Nevski dimanche 22 avril lors de l'émission "La Voix" n'a pas fait l'unanimité.

On connaît le goût immodéré du chanteur et juge à "La Voix" pour des looks plus extravagants les uns que les autres, mais cet accessoire qui ne pouvait pas passer inaperçu a créé une certaine polémique.

La toile s'est enflammée et ça vaut le détour.

Alex Nevsky as tu voler sont collier à lara Fabian ou à sa grand mère ? pic.twitter.com/X0WOksqfkW — FranciscoLeTombeur👩🏼👱🏼‍♀️👩🏼‍🎤👩🏼‍💼💃🏽 (@franciscoLG69) 22 avril 2018

La reine Elisabeth chercher sont collier #LaVoixTVA 🤔 — MAX Perron (@emyxam) 22 avril 2018

Alex a mis ce collier parce qu'il est à la Voix pour rechercher la perle rare...#LaVoixTVA — Éric Lanthier (@ericlanthier) 22 avril 2018

Si jamais la Reine cherche sa couronne ... Je sais qui lui a emprunté @alex_nevsky_ #LaVoixTVA — Marie-Claude (@MC1975) 22 avril 2018

Pour ceux qui ne comprennent pas ce choix, regardez plutôt, il n'en est pas à sa première tentative de collerette et bijoux opulents...!