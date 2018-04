«District 31»: Charlotte Legault rend hommage à Emmanuel Auger

Ça me peine de voir que Phaneuf ne fera plus partie de l'histoire. Aujourd'hui, je prends le temps de vous dire que @emmanuel.auger73 c'est un excellent acteur, généreux, LOUD de cœur et de rires. On s'est aimé à s'haïr! 😂🤣 Merci tout plein pour toutes ces rides EPIC tôt le matin avec notre chauffeur et habilleur! Tu vas me manquer! Merci d'être toi! Je te souhaite que les rôles viennent à toi! Cheers 🥂 Ton ennemi, Miss BBQ. « District 31 » une production Aetios. #missbbq #radiocanada #district31 #phaneuf #merci #series #television #coeur #bigheart #love #friends #costar #quebec #montreal #cheers #illbemissingyou

A post shared by Charlotte Legault (@legaultcharlotte) on Apr 23, 2018 at 7:17am PDT