Christine and the Queens se produira à la Place Bell en novembre

Christine and the Queens sera de passage à la Place Bell le 6 novembre prochain.

L'artiste française s'est fait un nom sur la scène musicale internationale grâce à son premier album intitulé Chaleur humaine, qui s'est vendu à 1,3 million d'exemplaires. Ce succès l'a amenée sur les plus grandes scènes comme Coachella, Glastonbury et Pukkelpop.

Après avoir annoncé des spectacles à Los Angeles, New York, Londres et Paris, Christine and the Queens part en tournée en Europe et en Amérique du Nord, dont son arrêt à Laval.