Envie de participer à «Occupation Double Grèce»? Voici votre chance!

À voir comment les ex-candidats d'Occupation Double Bali roulent leur bosse depuis leur retour à la réalité, gageons qu'ils seront plusieurs à vouloir auditionner pour Occupation Double Grèce, et ainsi courir la chance de gagner de beaux prix, lancer leur carrière d'influenceur et potentiellement trouver l'amour.

Ceux et celles qui rêvent de voir la Grèce, souhaitent faire de belles rencontres, et ne voient aucun inconvénient à boire beaucoup (trop) de Guru et de Poppers Ice, pourront tenter leur chance au Casino de Montréal les 18, 19 et 20 mai ainsi que les 1er, 2 et 3 juin prochains, et au centre commercial Laurier Québec les 25, 26 et 27 mai.

Les célibataires - et journalistes gonzo en herbe - âgés de 20 à 35 ans n'ont qu'à se présenter sur place pour tenter de se démarquer et impressionner les juges.

