Shania Twain dit qu'elle aurait voté pour Trump, puis s'excuse

La chanteuse canadienne Shania Twain dit qu'elle aurait voté pour Donald Trump, si elle avait pu.

Dans une entrevue au journal The Guardian, la vedette country-pop est revenue sur différents passages de sa carrière, avant d'affirmer qu'avoir été citoyenne américaine, elle aurait voté pour le républicain Donald Trump.

«J'aurais voté pour lui parce que même s'il était offensant, il semblait honnête. Est-ce que tu veux du vrai ou de la politesse? Pas que vous ne devriez pas être capable d'avoir les deux. Si je votais, je ne voudrais juste pas de bullshit. J'aurais voté pour un sentiment de transparence. Et la politique a une réputation d'être le contraire, pas vrai?», a-t-elle expliqué au Guardian.

Cette position et ses explications lui ont valu plusieurs critiques, dimanche, à un point tel qu'elle a décidé de présenter ses excuses (en quatre messages) sur le réseau social Twitter.

I would like to apologise to anybody I have offended in a recent interview with the Guardian relating to the American President. The question caught me off guard. As a Canadian, I regret answering this unexpected question without giving my response more context (1/4) — Shania Twain (@ShaniaTwain) 22 avril 2018

I am passionately against discrimination of any kind and hope it's clear from the choices I have made, and the people I stand with, that I do not hold any common moral beliefs with the current President (2/4) — Shania Twain (@ShaniaTwain) 22 avril 2018

I was trying to explain, in response to a question about the election, that my limited understanding was that the President talked to a portion of America like an accessible person they could relate to, as he was NOT a politician (3/4) — Shania Twain (@ShaniaTwain) 22 avril 2018

My answer was awkward, but certainly should not be taken as representative of my values nor does it mean I endorse him. I make music to bring people together. My path will always be one of inclusivity, as my history shows. (4/4) — Shania Twain (@ShaniaTwain) 22 avril 2018

«Je voudrais m'excuser auprès de quiconque que j'ai offensé dans une entrevue récente avec le Guardian concernant le président américain. La question m'a pris au dépourvu. En tant que Canadienne, je regrette d'avoir répondu à cette question inattendue sans donner plus de contexte à ma réponse...»

«Je suis passionnément contre toute forme de discrimination et j'espère que c'est clair avec les choix que j'ai faits, et les gens avec qui je suis, que je n'ai aucune croyance morale commune avec le président actuel...»

«J'essayais d'expliquer, en réponse à une question sur l'élection, que ma compréhension limitée était que le président parlait à une partie de l'Amérique comme une personne accessible à laquelle ils pouvaient s'identifier, car il n'était PAS un politicien...»

«Ma réponse était maladroite, mais ne devrait certainement pas être considérée comme représentative de mes valeurs ni ne signifie que je l'appuie. Je fais de la musique pour rassembler les gens. Mon chemin sera toujours celui de l'inclusion, comme le montre mon histoire.»