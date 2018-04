«I feel pretty»: Amy Schumer sans complexe

Attitude décontractée et blagues sexuelles sans filtre ont fait de l'actrice Amy Schumer l'une des personnalités les plus populaires des États-Unis. Dégaine toujours aussi frondeuse, la jeune Américaine à l'humour déjanté nous en met plein la vue avec I Feel Pretty, une comédie épatante sur l'estime de soi et ce malgré les apparences et les critiques. Rencontre.

«La beauté est dans l'œil de celui qui regarde», disait avec justesse Oscar Wilde. Portant un ensemble couleur orange, la blonde Amy Schumer était d'allure radieuse lorsqu'elle s'est présentée dans la suite d'un hôtel new-yorkais pour une entrevue avec le HuffPost Québec. Signalons au passage que la beauté (réelle ou imaginaire), c'est justement le thème de I Feel Pretty (version anglaise de Moi, belle et jolie) dans lequel l'actrice de 36 ans tient la tête d'affiche.

«Le scénario m'est arrivé dans les mains à un bon moment dans ma carrière, a expliqué la comédienne et productrice. En découvrant le récit qui aborde d'une manière assez originale la confiance en soi, je me suis dit que cette histoire était parfaite pour moi, car je pense sincèrement que la confiance est un enjeu crucial à notre époque. Je trouve le message important.»

Le film réalisé par Abby Khon et Marc Silverstein raconte l'histoire de Renee, une fille incarnée par Amy Schumer qui ne se trouve pas belle. Sa frustration rend d'ailleurs son quotidien de plus en plus compliqué puisqu'elle travaille pour une entreprise de produits cosmétiques de luxe. Un jour, après un grave accident dans une salle de sport, elle se réveille avec la conviction d'être devenue une femme au physique magnifique. Le hic est que Renee est restée identique!

«En fait ce qui a changé, c'est sa vision qu'elle a d'elle-même, a précisé l'actrice connue pour ne pas mâcher ses mots. Vous savez, se sentir bien dans sa peau, c'est un peu comme un combat de tous les jours. Néanmoins, je crois que lorsque tu réalises qui tu es et que tu en es fière, alors rien ne peut plus vraiment t'atteindre. Je sais que je ne suis pas parfaite, il reste que je suis fière de moi. Le film ne dit pas autre chose.»

Confiance à toute épreuve

À l'image de Amy Schumer, I Feel Pretty est une comédie plutôt franche. Les sous-entendus s'accumulent et les scènes foisonnent de moments cocasses. Un exemple lors de la séquence en bikini où l'actrice que rien ne semble pouvoir arrêter décide de se dénuder.

«Au début, ce n'était pas prévu, a-t-elle avoué. J'étais sensée rester là sans bouger. Mais pour incarner mon rôle jusqu'au bout, j'ai réalisé que je devais m'impliquer davantage. Alors j'ai foncé sans trop me poser de questions, convaincue que j'étais belle et fantastique parce que cette danse, il fallait que je la fasse au complet.»

On l'aura compris. Amy Schumer possède une confiance à toute épreuve. Son parcours d'humoriste l'a mené à vivre plusieurs expériences et certaines plus douloureuses que d'autres lui ont tout de même permis de vaincre un certain nombre de barrières psychologiques. «Cela va faire dix ans que je suis dans l'œil du public. Encore aujourd'hui, sur le web, beaucoup n'hésitent pas à me troller pour me dire que je suis laide ou d'autres choses pas très gentilles. Et vous savez quoi? Je m'en fous complètement.»

Il reste qu'aussi drôle soit-elle, Amy Schumer sait la fragilité des émotions, surtout chez les adolescents, très sensibles en ce qui concerne les questions d'apparence. À ce titre, avant la sortie officielle de I Feel Pretty, elle a raconté avoir accompagné en personne plusieurs projections destinées exclusivement à des jeunes filles.

«C'est un film qui partage une idée très importante, celle que personne n'a le droit de vous dire qui vous êtes ou à quoi vous devez ressembler. C'est vous seul qui pouvez déterminer qu'elle est votre vraie valeur. Et si j'ai un conseil à donner aux jeunes, garçons ou filles, et bien, je leur dirais de s'entourer de gens qui les soutiennent et qui leur font du bien.»