Charlize Theron se confie sur la maternité

Derrière l'image de perfection qu'elle renvoie sur les tapis rouges, Charlize Theron ne le cache pas: être mère peut parfois être éprouvant. À l'affiche du film "Tully", pour lequel elle a pris 15 kilos pour jouer le rôle d'une mère dépassée par ses enfants, l'actrice américaine a confié au magazine Us Weekly son expérience de la maternité.

"Élever des enfants n'est pas tout rose. Cela demande vraiment du courage", estime l'actrice, mère de deux enfants de 6 et 2 ans. Charlize Theron a d'ailleurs foulé le tapis rouge de l'avant-première de son film en compagnie de sa propre mère, Gerda Maritz, qui l'aide à élever ses enfants. Cette dernière ne vit qu'à quelques pas de chez sa fille...

"Chaque conseil que ma mère me donne est bon à prendre, explique Charlize Theron. Elle me dit: 'tu sais, demain est un autre jour, ce n'est pas la fin du monde'."

L'adoption, un engagement "inconditionnel"

Les voyages en famille semblent les moments les plus compliqués pour l'actrice de 42 ans. "Parfois je perds la tête, surtout dans la voiture, par exemple quand je suis en 'road trip'. Elle [sa mère, ndlr] me regarde et rigole... puis elle dit: 'c'est juste un moment. Ça va passer. Ça va passer.' C'est bon d'entendre ça quand tu es en plein milieu d'une crise."

Charlize Theron a adopté un garçon, Jackson, en 2012, et une petite fille, August, en 2015. "Je brûlais d'envie d'être mère, et j'étais incroyablement investie là-dedans. Ce n'est pas facile d'adopter, même lorsque l'on est célèbre", disait-elle à Elle en 2016. "Mais lorsque je tenais mes enfants dans mes bras, j'étais plus heureuse que je n'aurais jamais pu l'imaginer".

L'actrice, à l'affiche récemment de "Fast and furious" et "Mad Max", estime que l'adoption mérite un engagement "inconditionnel". "Je me suis lancée dans le processus d'adoption parce que j'étais convaincue que je pouvais remplir le rôle de mère et donner à mes enfants tout l'amour et l'attention dont ils avaient besoin. Personne n'aspire à être parent célibataire, mais j'ai appris il y a longtemps qu'on ne pouvait pas tout contrôler dans la vie. Je me suis adaptée à la situation car je suis pragmatique".

Aujourd'hui, Charlize Theron est une maman comblée: "la maternité est une source de joie chaque jour, parfois c'est plus fort que tout le reste, plus puissant que ma carrière".