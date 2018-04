Verne J. Troyer, Mini-Moi dans «Austin Powers», est décédé

L'acteur Verne J. Troyer, connu pour avoir joué le rôle de Mini-Moi dans la trilogie «Austin Powers», est décédé samedi à l'âge de 49 ans.

Dans un message publié sur sa page Facebook, il est noté que Verne «était un individu extrêmement attentionné. Il voulait faire sourire tout le monde, être heureux et rire. Aux gens dans le besoin, il donnait autant que possible. Verne voulait créer un changement positif avec la plateforme qu'il avait et travaillait à propager ce message tous les jours».

L'acteur a dû combattre plusieurs batailles contre l'alcoolisme, la dépression et le suicide au cours de sa vie. Selon TMZ, il aurait été reçu à l'hôpital pour intoxication à l'alcool plus tôt ce mois-ci et ne serait jamais sorti. «Verne était aussi un battant quand venait le temps de ses propres combats. Au fil des ans, il s'est lutté et a gagné, lutté et gagné, lutté et combattu encore, mais malheureusement cette fois c'était trop», est-il écrit.

Il est demandé de donner à des oeuvres de charité chères à l'acteur, The Starkey Hearing Foundation et Best Buddies, plutôt que d'envoyer des fleurs.