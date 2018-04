L'Impact s'incline face au Los Angeles FC

Encore une fois réduit à 10, l'Impact a été incapable de préserver une avance de deux buts en deuxième demie et la formation montréalaise a finalement encaissé un revers de 5-3 face au Los Angeles FC, samedi, lors de l'ouverture locale du stade Saputo.

Ignacio Piatti a réussi son premier tour du chapeau en MLS en première demie pour l'Impact (2-5-0), qui a toutefois encaissé un troisième revers d'affilée.

Laurent Ciman, à son premier match à Montréal depuis l'échange qui l'a envoyé en Californie en décembre dernier, Carlos Vela, Latif Blessing et Benny Feilhaber ont marqué pour le LAFC (4-2-0), qui a aussi profité d'un but contre son camp de Jukka Raitala.

Le but de Feilhaber et la maladresse de Raitala ont permis aux visiteurs d'effacer un retard de 3-1 en deuxième demie, après que le défenseur de l'Impact Victor Cabrera eut écopé un carton rouge à la 31e minute. Vela a ensuite donné les devants pour une première fois au LAFC à la 83e minute, sur un penalty, puis Blessing a ajouté un but d'assurance six minutes plus tard.

Le gardien de l'Impact Evan Bush a fait durer le suspense grâce à une performance spectaculaire de 14 arrêts, dont un sur un penalty de Marco Urena. Il n'a toutefois pas pu tout faire seul.

L'Impact sera de retour en action samedi prochain, quand il rendra visite à l'Atlanta United.

Du rêve au cauchemar

Les spectateurs n'ont pas dû attendre bien longtemps avant que l'action ne commence, alors qu'un but de Daniel Lovitz a été annulé en raison d'un hors-jeu dès la troisième minute de jeu.

Piatti a ensuite ouvert la marque dès la neuvième minute. Le gardien Tyler Miller a boxé le centre d'Alejandro Silva, mais le ballon s'est retrouvé dans les jambes de Piatti, qui a calmement cadré sa frappe dans l'ouverture.

Seulement six minutes plus tard, Piatti a sorti le défenseur Walker Zimmerman de ses crampons lors d'une descente à trois contre trois. L'Argentin a ensuite été fauché par Miller, forçant l'arbitre Allen Chapman à appeler un penalty. Si Miller a choisi le bon côté, la frappe de Piatti était suffisamment précise pour qu'elle trouve le fond du filet.

Le LAFC a pris le dessus par la suite et Ciman a surpris plusieurs partisans avec un coup franc précis d'environ 30 mètres dans le coin supérieur à la droite de Bush, à la 24e minute de jeu.

Le ciel est ensuite presque tombé sur la tête de l'Impact, quand Chapman a présenté un carton rouge à Cabrera à la 31e minute pour avoir fait chuter Urena dans la surface de réparation montréalaise. Bush a toutefois réalisé un bel arrêt sur le penalty en plongeant à sa droite.

Bush a refait le coup à Vela quelques minutes plus tard, alors que le joueur désigné du LAFC était fin seul devant lui.

Piatti a permis à l'Impact de rentrer au vestiaire avec la conscience un peu plus légère en complétant son tour du chapeau à la 43e minute. Raitala a effectué une longue passe derrière Ciman et Zimmerman et Piatti a repris le ballon à la volée, ne laissant aucune chance à Miller.

La fête au stade Saputo a toutefois viré au cauchemar au retour de la pause.

Feilhaber a d'abord réduit l'écart à la 52e minute alors que l'Impact était incapable de dégager le ballon de sa surface. Raitala a ensuite envoyé maladroitement le ballon dans son propre filet après un corner des visiteurs.

Bush a ensuite multiplié les miracles, frustrant notamment Vela et Diego Rossi, deux fois.

Cependant, le gardien de l'Impact a été impuissant à la 83e minute, quand Vela s'est présenté à son tour au point de penalty. Cette fois, c'est Lovitz qui a été coupable pour un geste agressif contre Rossi dans la surface montréalaise.

Blessing a envoyé les spectateurs vers la sortie en marquant à la 89e minute.