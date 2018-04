BIEN-ÊTRE

Voici un documentaire qui nous plonge dans les splendeurs sous-marines du Saint-Laurent

Il y a plus de 300 espèces animales (dont certaines sont très colorées!) qui peuplent les eaux marines du Saint-Laurent, et dont la plupart d'entre nous ignorent l'existence. Pour en finir avec ce préjugé comme quoi il n'y aurait rien à voir dans le fleuve, la comédienne et réalisatrice Geneviève Bilodeau et son conjoint, le plongeur et photographe Patrick R. Bourgeois, ont réalisé le documentaire «Québec profond». On y découvre les splendeurs sous-marines de notre fleuve - et aussi la fragilité de l'écosystème qui y vit. Le film présenté en primeur à l’ouverture du Festival de Films pour l’Environnement sera diffusé sur Canal D le mercredi 25 avril à 22h00, et le vendredi 27 avril à 13h00.