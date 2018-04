Lili Reinhart de «Riverdale» s'est longtemps maquillée dans le noir pour ne pas voir son acné

Un défaut physique peut être la source d'un complexe. Être empêché de vivre sa vie normalement à cause de ce dernier porte un nom. C'est ce qu'on appelle la dysmorphie corporelle. L'actrice américaine Lili Reinhart, de la série "Riverdale", en souffre. Dans une interview accordée à Seventeen, ce jeudi 19 avril, la jeune femme de 21 ans explique avoir été longtemps peinée par ses problèmes de peau liés à son acné.

"Quand mon acné se déclenchait, il m'était impossible de me regarder dans un miroir pendant quelques mois, raconte l'interprète de Betty Cooper. Je me souviens avoir pris l'habitude de me maquiller dans le noir avant l'école, ce qui est une idée désastreuse, parce que je ne voulais simplement pas me voir dans toute cette lumière."

Son acné, qu'elle juge très importante, est apparue sur son visage relativement tôt. Elle avait entre 12 et 13 ans. Cela a beaucoup affecté le regard qu'elle porte sur son physique. "J'ai développé une légère dysmorphie corporelle", témoigne la jeune femme, qui explique s'en remettre progressivement, même si elle ne se sent pas encore parfaitement à l'aise avec ça.

"J'ai de l'acné kystique. Parfois, quand elle fait éruption, cela me renvoie à cette époque-là, quand j'étais adolescente et que je me sentais si gênée, témoigne l'actrice. Comme si le monde entier fixait l'état désastreux de ma peau. Je n'aurais même pas pu sortir de la maison à cause d'une éruption cutanée, ce qui est horrible."

"J'essaie de l'accepter"

Aujourd'hui, elle tente tant bien que mal de passer outre. Comment? En partageant des photos d'elle sans maquillage, ou avec du dentifrice sur ses boutons, dans ses "stories" sur Instagram. Cela lui permet de dédramatiser la situation. "Je suis encore en train de grandir. Mon corps continue de changer. Peut-être que mon acné finira par disparaître, mais pour le moment, j'essaie de l'accepter", raconte Lili Reinhart.

Ce n'est pas la première fois que la jeune femme évoque ses troubles liés à la dysmorphie corporelle. Elle s'était déjà confiée sur la question à Teen Vogue, au mois d'août 2017. "Honnêtement, c'est quelque chose avec lequel je lutte encore en ce moment", avait-elle expliqué au magazine.

Elle n'est pas non plus la seule à en souffrir. Plusieurs célébrités, comme Miley Cyrus, ont également témoigné de ces troubles psychologiques. Liés à un véritable défaut physique ou non, ils peuvent concerner n'importe quelle partie du corps, pas seulement la peau. Se focaliser sur ces défauts peut entraîner d'autres problèmes, lourds de conséquences, tels que des troubles alimentaires, ou renvoyer à des maladies psychiatriques plus graves.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.