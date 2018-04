À vos caméras! Le Festival canadien des tulipes vous en mettra plein la vue

Le Festival canadien des tulipes est le rendez-vous incontournable du printemps à Ottawa!

Cet événement haut en couleurs mettra en scène plus d'un million de tulipes du 11 au 21 mai. Que ce soit dans Instagram ou les autres médias sociaux, la capitale fédérale se révélera sous son plus beau jour et fera exulter vos sens. Alors pourquoi ne pas vous rendre sur place et participer vous-même aux festivités? Les impressionnants massifs floraux ne sont pas la seule chose à y voir. Durant onze jours, le Festival se distingue également par ses plaisirs gastronomiques et ses nombreuses expositions d'art et de photographie.

Si vous souhaitez prendre des clichés Instagram mémorables, Tourisme Ottawa a justement préparé une liste des cinq lieux les plus photogéniques de la ville :

A post shared by Scott Wilson (@scotthwilson) on May 18, 2016 at 6:42am PDT

Le parc des Commissaires

Vos pages seront encore plus populaires si vous trouvez les plates-bandes les plus spectaculaires. Le parc des Commissaires est le lieu tout indiqué pour photographier des tulipes à perte de vue. Plus de 60 variétés y sont exposées sur une distance d'environ un kilomètre. À vos caméras!

A post shared by Ivan (@yuknowit) on May 16, 2017 at 9:42am PDT

La colline du Parlement

Pour démontrer votre fierté de vivre au Canada, ne manquez pas d'immortaliser le majestueux Parlement. Cet édifice à l'architecture gothique contraste joliment avec les couleurs printanières, vives et ludiques des tulipes environnantes.

A post shared by Rasna Channi Arora (@rasmataz25) on May 20, 2016 at 12:49pm PDT

Le lac Dow et la piste du canal Rideau

Ottawa possède un excellent réseau cyclable. L'une de ses pistes les plus fréquentées longe le canal Rideau et révèle des paysages à couper le souffle. Le lac Dow pourra être la toile de fond de clichés très romantiques, surtout s'il est illuminé par les feux d'artifice de la fête de la Reine! Des visites guidées à vélo sont offertes aux visiteurs souhaitant connaître l'histoire détaillée du Festival et trouver les meilleurs angles de vue tout en faisant un peu de cardio.

A post shared by BeaverTails (@beavertails_official) on Mar 20, 2018 at 12:47pm PDT

Le marché By

Vous êtes venus voir les tulipes, mais n'oubliez pas de vous ravitailler! Parcourez le Festival et les étals artisanaux du marché By, qui offrent un mariage parfait d'art et de gastronomie. Entre les légumes frais, les bouquets de fleurs et les alléchantes queues de castor, cet endroit est idéal pour faire le plein d'énergie et vous imprégner d'une ambiance dynamique.

A post shared by @projectlocallove on May 10, 2017 at 3:18pm PDT

Le parc Lansdowne

Les tulipes jaunes sont un symbole international d'amitié. Profitez-en pour identifier vos meilleurs amis sur les photos que vous prendrez au parc Lansdowne. Le jardin des tulipes de l'amitié des Nations Unies donne un tout nouveau sens au concept d'ami pour la vie, puisque ses allées comptent pas moins de 100 sculptures de taille humaine peintes à la main! Ces œuvres hors du commun, d'une hauteur de 5 pieds, ont été réalisées par des artistes originaires du monde entier.

Pour tirer le meilleur parti du Festival canadien des tulipes, visitez le site de Tourisme Ottawa et tenez-vous au courant des activités proposées durant cette semaine exaltante.