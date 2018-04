Le DJ suédois Avicii est décédé

Le DJ et producteur de renommée mondiale Avicii est décédé à l'âge de 28 ans, a confirmé sa relationniste Diana Baron.

«C'est avec une profonde tristesse que nous confirmons le décès de Tim Bergling», a déclaré Diana Baron par voie de communiqué. «Son corps a été découvert à Mascate, la capitale d'Oman, ce vendredi 20 avril. Les membres de sa famille sont dévastés et nous demandons à tous de respecter leur besoin d'intimité en ces temps difficiles. Aucun autre communiqué ne sera émis.»

Avicii était un pionnier de la musique dance électronique contemporaine et l'un des rares DJs capables de remplir des amphithéâtres partout à travers le monde. Il a remporté deux MTV Music Awards, un Billboard Music Award et obtenu deux nominations aux prix Grammy.

Sa mort survient deux jours seulement après l'annonce de sa nomination aux Billboard Music Awards dans la catégorie du meilleur album dance/electronic pour Avicii (01).

Dans le passé, il avait souffert de pancréatite aiguë, en partie en raison de sa consommation excessive d'alcool. Après s'être fait retirer l'appendice et la vésicule biliaire en 2014, il avait annulé une série de spectacles pour pouvoir se remettre sur pied.

Bergling avait cessé de se produire sur scène en 2016, alors qu'il était l'un des DJs les mieux payés au monde. On lui doit, entre autres, les succès planétaires Wake Me Up et Hey Brother.

La cause de son décès est encore inconnue.

