De bedonnant à athlétique en 12 semaines: il livre ses trucs

La saison des maillots approche à grands pas (même si Dame Nature ne coopère pas) et on est plusieurs à se demander comment devenir plus tonique en si peu de temps. Prenez exemple sur Hunter Hobbs qui a documenté sa métamorphose de 12 petites semaines.

L'impressionnante transformation de l'Américain de 24 ans est devenue virale grâce à une vidéo en timelapse (que vous pouvez voir ci-haut). Il a perdu pas moins de 42 livres en plus de raffermir ses muscles, avec un six-pack en bonus!

Dans une vidéo publiée par la suite, il assure qu'il n'était pas culturiste à la base, contrairement à ce que plusieurs ont supposé, mais plutôt actif et qu'il a procédé à sa transformation de manière drastique, mais naturelle. «Je travaille dans un bureau. J'ai développé des mauvaises habitudes. En particulier l'an dernier, comme j'étais vraiment occupé, explique-t-il. [...] J'ai foncé à 100% dans les entraînements et la diète et tout ça. C'était plate, mais ça en valait tellement la peine».

Certaines personnes ont cependant soulevé le fait qu'il était déjà musclé avant de procéder à sa métamorphose et donc qu'il avait moins de mérite, supposant que c'était plus fastoche. M. Hobbs a répliqué en disant : «Oui, c'était probablement plus facile pour moi que pour une personne qui n'a jamais mis un pied au gym, mais c'est quand même la chose la plus difficile que je n'ai jamais réalisée».

LA MÉTHODE

Diète

Il affirme avoir suivi une diète de huit semaines créée et personnalisée par l'entraîneur Aaron Nimmo. Un programme non commandité qu'il a qualifié de super simple. Il a notamment tenu un journal alimentaire dans une application.

Il a mangé quasi uniquement du poulet rôti au four, et beaucoup de patates douces, d'amandes, d'oeufs, d'avoine, et de breuvages protéinés. Et surtout il n'a pas bu d'alcool pendant trois mois.

Entraînement

Il a suivi un plan d'entraînement de 12 semaines élaboré par l'entraîneur et culturiste Ross Dickerson, mais assure qu'on «n'a pas besoin de payer (pour ces programmes). Il y a en plein de gratuits en ligne». Il conseille notamment d'aller sur bodybuilding.com.

Sinon, il allait au gym de cinq à six fois par semaine, après le boulot. Au début, il soulevait des poids lourds, puis tranquillement il a commencé à faire plus de levées avec des poids plus légers à une cadence plus rapide pour définir les muscles.

Il complétait tous ses entraînements d'une séance de 20 à 30 minutes de cardio.

Il ajoutait à tout ça deux à trois séances d'abdos par semaines, qu'il faisait en suivant notamment des vidéos de renforcement d'abdominaux en huit minutes sur YouTube.

