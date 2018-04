Airbnb veut non seulement vous louer un toit pour la nuit, mais aussi vous faire découvrir la ville où vous vous trouvez tel un guide touristique. Le service de réservation d'hébergement en ligne lance à Montréal son volet «Expériences».

C'est quoi? Des citoyens comme vous - mais approuvé par Airbnb - qui deviennent guide touristique ou animateur le temps d'une activité personnalisée et unique.

Tournée des microbrasseries, visite des endroits les plus instagrammables, paddle board, randonnée en montagne ou en fatbike, découverte du village gai, cours de poterie avec des artisans locaux... Tout ça est déjà disponible dans la métropole.

Un cours de poterie à l'Atelier Make.

Les «Expériences» sont classées par catégorie : promenades urbaines, cuisine et boisson, arts ou cours et ateliers. Chaque fiche décrit l'emplacement, la durée de l'activité, les langues proposées, l'hôte et son expérience, les critères de participation et les inclusions (une collation, équipement spécial ou une navette, par exemple). Il suffit de réserver la date qui vous convient selon les disponibilités et le tour est joué.

L'activité ne vous tente finalement plus? Airbnb rembourse tout si vous annulez 24 heures après la réservation ou si elle a lieu dans plus de 30 jours.

Montréal est la troisième ville canadienne à bénéficier des «Expériences» après Toronto et Vancouver, et il y a déjà plus d'une centaine d'activités disponibles.

Le service devrait être lancé à Québec et Ottawa dès juin et être étendu au Canada d'ici 2019. Environ 80 villes à travers le monde disposent d'ores et déjà des «Expériences» et Airbnb vise à les implanter dans plus de 1000 villes d'ici la fin de l'année.

