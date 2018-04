Un Décathlon ouvre ses portes au Québec

Amoureux de sports et de plein air, la chaîne française Décathlon ouvre un magasin d'articles de sport le 21 avril au Mail Champlain de Brossard. C'est le premier au Canada!

Plus de 6 500 produits et accessoires destinés à la pratique de 65 sports seront proposés aux Québécois dans un espace de 60 000 pieds carrés. Le magasin comprendra des zones de tests permettant d'essayer les articles, comme un mur d'escalade et un bassin d'eau.

« Il y a un an et demi que nous attendons ce moment, celui d'aller enfin à la rencontre des amateurs de sport québécois. C'est très excitant», a expliqué Ludovic Atroune, responsable du magasin de Brossard dans un communiqué.

Comparé à Ikea du sport, Decathlon ne vendra que leur propre marque pour les produits à des prix qui devraient attirer la clientèle férue de sports et de nature. « On n'a pas d'intermédiaires. On ne nourrit personne en route [...] et on appartient à une famille qui n'est pas gourmande», a précisé Tristant Vendé en entrevue avec La Presse.

Fondée en 1976, la chaîne mondiale d'articles de sport Décathlon compte aujourd'hui près de 1 500 magasins dans une quarantaine de pays, dont plus de 300 en France seulement. Avec plus de 80 000 coéquipières et coéquipiers.