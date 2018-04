Créer et porter un humain dans son ventre vient inévitablement avec une prise de poids. Fait avec lequel un certain nombre de femmes n'est pas nécessairement à l'aise. Alors, avant d'en parler à une future maman, Marilou de Trois fois par jour vous conseille de suivre ses règles de conduite.

La jeune entrepreneure, qui a elle-même souffert de troubles alimentaires, écrit sur la page Facebook de son entreprise que le ventre des femmes enceintes «captive beaucoup les gens» et elle se plaint de «l'intensité qui vient avec les commentaires, les débats et les comparaisons [...] qui parlent strictement d'apparence et ne prennent pas en compte le plus important : l'état psychologique de la femme.»

Celle qui se spécialise dans les recettes gourmandes et simples à réaliser a tenu à venir à la défense des futures mamans et a listé un top 3 des réflexions à avoir avant de prononcer les mots «poids», «taille» ou «régime» devant une femme enceinte.

Les voici : «1. Est-ce que je me suis informé de son état? Parce qu'avant de lui dire de quoi je trouve qu'elle a l'air, peut-être que ce serait bien de lui demander comment elle se sent. 2. Suis-je sur le point de faire une comparaison? Si oui, se souvenir que de comparer le ventre d'une toute petite femme avec celui d'une cousine qui mesure 9 pieds 5 pouces n'est peut-être pas opportun. Se souvenir également qu'on ne part pas tous du même point. Certaines femmes tombent enceintes après une période de grand stress durant laquelle elles auront pris ou perdu beaucoup de poids, par exemple. Chacune a son histoire et son contexte, et ça ne se mesure pas et ne se compare pas. 3. Est-ce que je suis personnellement à l'aise avec mon corps en ce moment? Suis-je sur le point de parler pour attirer l'attention vers le poids de quelqu'un d'autre parce que j'ai un inconfort par rapport au mien? Ou au contraire, suis-je sur le point de parler du poids de cette femme pour attirer le regard sur mon propre poids parce que je me trouve hot? Parce que dans les deux cas, ça ne concerne pas la femme qui construit un enfant devant mes yeux, mais moi-même. Alors, aussi bien être honnête et parler de moi tout de suite.»

Elle a également invité ses fans à partager leurs suggestions de réflexions et questions que les gens devraient se poser avant de jaser poids devant une femme enceinte. Seulement une heure après la publication, près d'une centaine de personnes avaient réagi. Il faut croire que Marilou n'est pas la seule à ne pas apprécier les commentaires «intenses» sur leur ventre rond.

