André Kasper habité par son personnage de Jade dans «Hubert et Fanny»

L'histoire de Justin devenant Jade était assurément la trame la plus intéressante de la série Hubert et Fanny, grâce, entre autres, à la performance éblouissante du jeune André Kasper.

Introduit comme étant «la révélation de l'année» par Pénélope McQuade, le comédien de 16 ans était de passage aux Échangistes, ce mercredi 18 avril, marquant du coup sa première participation à un talk-show.

Kasper a évidemment été questionné sur les défis d'interpréter un personnage trans à l'écran, surtout à son âge. Le principal concerné a d'ailleurs révélé avoir été particulièrement habité par le personnage de Justin/Jade pendant le tournage.

«Quand tu es tout le temps dans ce personnage-là, parfois sortir, ce n'est pas nécessairement difficile, mais c'est différent. C'est difficile à expliquer», a-t-il confié.

«Quand j'ai entendu parler du rôle, je me suis questionné à savoir si c'était quelque chose que je voulais faire. Au début, je me demandais si j'allais être associé à ce rôle-là pour longtemps, et c'était un peu ma peur. Mais rapidement je me suis dit que ça allait être une expérience vraiment le fun et que j'avais vraiment hâte de faire ça.»

Kasper a également expliqué qu'il avait pris le temps de parler à ses amis et camarades de classe de son nouveau rôle avant le début de la série et que la nouvelle avait été bien reçue.

«Ma classe, mes amis, mon école, ma génération en général, je pense - je l'espère - sont super ouverts», a-t-il déclaré.

