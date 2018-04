Une résidente de l'arrondissement Hochelaga-Maisonneuve se bat pour pouvoir conserver son cochon domestique nommé «Babe». Elle dit bénéficier d'un droit acquis, mais la Ville lui ordonne de s'en débarrasser d'ici deux semaines.

Sarah-Maude Ravenelle a adopté Babe, un cochon miniature d'environ 60 livres, il y a trois ans. Elle habitait alors à Rosemont.

Soucieuse de respecter la réglementation, elle a demandé à son arrondissement si les cochons domestiques étaient permis. Le maire de Rosemont-La Petite-Patrie, François Croteau, écrit alors à Mme Ravenelle pour lui dire que c'est permis.

À l'époque, le contrôle animalier relevait des arrondissements. Or, en 2016, l'ex-maire Denis Coderre a centralisé le contrôle animalier avec un nouveau règlement uniforme pour l'ensemble des arrondissements. Le but principal était de bannir les pitbulls, mais la Ville a également dressé une liste d'espèces qui pouvaient être acceptées comme animaux de compagnie. Les cochons ne s'y trouvent pas.

Mme Ravenelle disposait alors d'un droit acquis, puisqu'elle avait adopté son cochon avant l'entrée en vigueur de ce nouveau règlement de la ville-centre. Or, il semblerait que son droit acquis ne s'applique plus depuis qu'elle a déménagé dans Hochelaga-Maisonneuve en mai 2017.

«On est déménagés pour avoir un plus grand terrain pour que Babe puisse avoir une terrasse, pour qu'il ait une cour. On a clôturé notre terrasse exprès pour lui», explique Mme Ravenelle.

Mardi, la famille a reçu la visite de la patrouille canine de Montréal. La Ville demande qu'elle se départisse de Babe d'ici le 2 mai.

Mme Ravenelle compte se battre. Elle a affiché ses arguments dans une vidéo sur Facebook, qui a déjà été partagée plus de 1000 fois.

La nouvelle administration de Valérie Plante planche actuellement sur un nouveau règlement sur le contrôle animalier. On sait d'ores et déjà que les pitbulls ne seront plus bannis, mais la mairesse n'a donné aucune indication jusqu'à présent sur la possibilité d'accepter un plus grand nombre d'espèces comme animal de compagnie.

Plus de détails à venir.