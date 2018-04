Vous pensiez que c'était terminé, les travaux sur l'autoroute Bonaventure? Détrompez-vous. Après la réhabilitation de la portion fédérale de l'autoroute et le rabaissement de la majeure partie de la portion municipale, la Ville de Montréal prévoit 19 mois de travaux sur la dernière portion n'ayant pas encore reçu de cônes oranges.

Les travaux sur l'autoroute Bonaventure durent depuis 2013, lorsque le gouvernement fédéral a entrepris la réhabilitation du tronçon qui lui appartient, soit celui au sud du canal Lachine. La Ville a ensuite entrepris la déconstruction de la portion municipale en 2015, un peu après le canal et jusqu'à la rue Notre-Dame. Des travaux préparatoires avaient aussi été réalisés plusieurs années auparavant.

Or, il reste une toute petite portion qui n'a pas encore été touchée. C'est celle qui demeure surélevée à partir de la rue de la Commune afin d'enjamber le canal.

«Les dernières inspections générales (2010 et 2017) et le relevé des dommages réalisé à l'automne 2015 indiquent que la structure comporte plusieurs déficiences importantes qui doivent être réparées. De plus, au cours des dernières années, de nombreuses interventions de sécurisation et de réparation de la dalle ont été effectuées afin d'assurer la fonctionnalité de l'ouvrage», lit-on dans les documents soumis au comité exécutif de la Ville mercredi.

Les travaux coûteront 20,2 M$ et s'étireront de juin 2018 à décembre 2019. Ils prévoient la démolition de la rampe de la rue Brennan afin de désenclaver le secteur du canal Lachine et de faciliter certaines interventions urbanistiques prévues dans Griffintown.