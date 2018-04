Petite et incapable de perdre du poids? Ce n'est pas seulement dans votre tête...

Perdre vos poignées d'amour lorsque vous mesurez 5 pieds 2 peut devenir une tâche colossale ou simplement se révéler être un échec cuisant. Rassurez-vous, ce n'est pas dans vos têtes!

Perdre seulement 5 livres pour une femme plus petite est définitivement plus difficile que pour une personne plus grande, a rapporté Women's Health.

Selon le Dr Craig Primack, président élu de l'Obesity Medicine Association, les femmes qui ne sont pas très grandes ont un métabolisme plus lent. Une femme brûle en moyenne 1 400 calories par jour au repos. Celles qui mesurent moins de 5 pieds peuvent parfois brûler seulement 1 200 calories, a-t-il expliqué à Delish.

Plus le corps est petit, moins il a besoin d'énergie pour le faire fonctionner.

La grandeur influence la présence naturelle de masse maigre chez une personne.

*La masse maigre, qui inclut entre autres les muscles, les organes et les os, est présente en moins grande quantité sur les corps plus petits. Comme la masse maigre est le facteur le plus important dans le nombre de calories brûlées au repos, en marchant ou en s'entraînant, il est plus ardu de perdre du poids lorsqu'on est petite.

Inévitablement, plus d'efforts seront nécessaires pour une femme de 5 pieds 2 pour perdre quelques livres, plus qu'une personne plus grande!

Triste nouvelle pour les petites.