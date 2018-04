Paul Doucet et Hélène Florent tournent en Acadie pour «Conséquences»

Hélène Florent et Paul Doucet sont deux des têtes d'affiche de la nouvelle minisérie Conséquences, dont Radio-Canada a annoncé le début du tournage, mardi.

Filmée en Acadie – comme Belle-Baie, Le clan, Le siège et À la valdrague, qu'ARTV vient tout juste de mettre en ondes -, la fiction en six épisodes d'une heure est écrite par Gracia Couturier, une auteure du Nouveau-Brunswick, et réalisée par Lyne Charlebois (Borderline, Toute la vérité, Nos étés) et Emmanuelle Landry (bien connue à Radio-Canada Acadie, et qui a aussi contribué au Clan).

Conséquences nous plongera au cœur du destin de deux familles tissées serré, les Roy et les Robichaud, qui mènent une existence aisée, bon chic bon genre, dans la ville de Moncton, où seront d'ailleurs tournées la majorité des scènes de la série (à l'Université de Moncton et au Palais de Justice, notamment). Les quatre parents sont des professionnels connus et respectés dans leur milieu, et leurs trois adolescents sont doués et charmants.

Une agression sexuelle viendra toutefois troubler la quiétude de tout ce beau monde, et fera émerger de lourds secrets, en plus d'écorcher les liens qui unissent les deux foyers. Le procès qui découlera de l'affaire sera le théâtre de révélations troublantes, et le scandale fera écho dans toute la ville. De quoi bouleverser profondément les membres des clans Roy et Robichaud.

La distribution de Conséquences amalgamera visages du Québec et du Nouveau-Brunswick. Paul Doucet incarnera ici Paul, le patriarche des Roy, et Hélène Florent, Anne, la mère chez les Robichaud. Isabelle Cyr (Élizabeth) sera la conjointe de Paul, et Félix Basque, son fils, Michel. Tony Murray (Benoît Robichaud, mari d'Anne), Maude Cyr-Deschênes (Nadia) et Charles Gillespie (Pierre-François) complètent pour leur part la dynastie des Robichaud.

On rencontrera aussi le copain de Nadia, James (Anglesh Major), l'avocate et procureure de la couronne, Josée Doucet (Denise Bouchard), l'avocat de la défense, Réjean Maillet (Marcel Romain Thériault), le juge (Philippe Beaulieu), deux amis de Nadia, Maxime et Mireille (Ryan Doucette et Florence Brunet), deux détenus (Marc Lamontagne et Robin-Joël Cool), ainsi qu'un chef cuisinier, Julien (Philippe-André Collette).

Conséquences, une production de Bellefeuille Production et Jean-Claude Bellefeuille (Zachary Richard, toujours batailleur), sera d'abord diffusée à ARTV à l'hiver 2019, puis ultérieurement à Radio-Canada.

Outre Moncton, la production se transportera également à Shédiac (au restaurant Maison Tait, qui deviendra le restaurant Zeus dans la série), et à Grand-Barachois, où sera campé le chalet de la famille Roy.

«Nous sommes très fiers de poursuivre nos initiatives en dramatiques hors-Québec avec cette production créée au Nouveau-Brunswick. Ce nouveau projet sera non seulement l'occasion pour la compagnie Bellefeuille Production, établie à Moncton, de faire ses premières armes dans la production d'une série de fiction, mais également pour une auteure de talent de se faire connaitre d'un large public», a commenté André Béraud, premier directeur des émissions dramatiques et longs-métrages de Radio-Canada, au sujet de Conséquences, mardi.

À voir également :