Patrick Watson, Pierre Lapointe et Tiken Jah Fakoly au Festif de Baie-Saint-Paul

Les grands noms de la scène musicale viendront grossir la liste déjà bien fournie du prochain festival Le Festif! de Baie-St-Paul, qui vient de dévoiler la programmation de sa 9e édition. Du 19 au 22 juillet, parmi les artistes invités, signalons les présences de Patrick Watson, Pierre Lapointe, Tiken Jah Fakoly, Catherine Leduc, Philippe Brach et Vincent Vallières.

Répartis à travers plusieurs lieux de la ville, les spectacles se succéderont pendant quatre jours à un rythme fou dont un concert d'ouverture de Patrick Watson, précédé par Geoffroy et Hubert Lenoir. Cette année, on annonce Tiken Jah Fakoly, Heymoonshaker, Clay and friends, Radio Moscow, Suuns, Bob Log III et Keith Kouna.

Le festival accueillera également le spectacle Desjardins, on l'aime-tu!. Yann Perreau, Philippe B, Stéphane Lafleur, Mara Tremblay, Philippe Brach, Koriass, Émile Bilodeau, Salomé Leclerc et plusieurs autres invités seront sur scène pour rendre hommage à Richard Desjardins.

Ce n'est pas tout puisque s'ajoute à l'affiche une belle brochette d'artistes comme Loud, Galaxie, Random Recipe, Creature, Barry Paquin Roberge, Eman & Vlooper, Mara Tremblay et Matt Holubowski.

En plus d'une dizaine de spectacles surprises, le festival proposera des concerts de personnalités locales ou internationales, notamment Martin Léon, Alexandra Lost, La Carabine, Zouz, Robert Fusil, les chiens fous, Quebec Redneck Bluegrass Project, Gabrielle Shonk, Émile Bilodeau, Helena Deland, The Steady Swaggers et beaucoup d'autres.