Des pâtes à toutes les sauces pour la «Pasta Week»

On devient tous un peu Italiens quand on dépose un plat de pâtes devant nous. Surtout des pâtes fraîches. Mamma Mia!!! Préparez-vous à déparler puisque la Pasta Week s'amène dans le Grand Montréal du 1er au 7 mai prochain.

Une vingtaine de trattorias participeront à l'événement et proposeront diverses assiettes de pâtes faites à la main.

Certaines recettes alléchantes ont d'ailleurs été dévoilées comme celle de la Pizzeria Caldo qui concoctera des Agnolotti à la joue de veau et crevettes nordiques.

Ou encore les bucatinis dans une sauce tomate mijotée avec des cubes de veau, le tout agrémenté d'un mélange de fromage pecorino, féta et parmesan du restaurant La Demande Générale.

Et que dire des raviolis farcis au boeuf braisé et au foie gras, servi avec champignons shiitakés, pleurotes, roquette, sauce bouillon de volaille au beurre truffé et copeaux d'Asiago du Quindici :

Voici les restaurants qui ont confirmé leur participation : CAFÉ VIA DANTE

CALDO

IL BAZZALI

KESTÉ

LA DEMANDE GÉNÉRALE

LA MEDUSA

LOMBARDI

MATTERELLO

PANZZEROTTI

QUINDICI

PASTA CASARECCIA

PASTA DA PANZA

PÂTES BOL

PÂTES ET COMPAGNIE

RESTAURANT FERRARI

RESTAURANT ÉPIK

RISTORANTE QUATTRO

SALUMI VINO

TERRA MIA

TRE MARIE Découvrez tous les plats des chefs sur la page Facebook de l'événement.

Les gourmands sont invités à se procurer le passeport officiel de la Pasta Week 2018 chez les restaurants participants, leur donnant une chance de gagner un voyage pour deux à Rome en Italie.

Le chef Pasquale Vari, enseignant à l'ITHQ et juge à l'émission Les Chefs à Radio-Canada, et sa brigade auront la «dure» tâche de goûter à tous les plats. Au terme de la semaine, ils nommeront la meilleure création de l'édition 2018.

On a déjà l'eau à la bouche (et on se croise les doigts pour s'envoler vers le pays des pastas).

