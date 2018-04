Le temps des sucres: 4 chefs dans un même repas !

C'est la première édition de l'événement gastronomique urbain "Le temps des sucres", une célébration de la tradition de la cabane à sucre revisitée par 4 chefs de renom sur l'Esplanade Financière Sun Life du Parc olympique à Montréal - jusqu'au 22 avril.

4 chefs dans un même repas !

Martin Juneau, Marie-Fleur St-Pierre, Alexandre Gosselin et Rémy Couture proposent de (re)découvrir l'érable dans un parcours 4 services. Une belle initiative pour se sucrer le bec sans avoir à sortir de la ville.

Photo: le saumon de Marie-Fleur St-Pierre

Entretien avec le Chef Martin Juneau du Pastaga et chef culinaire de ce festival gourmand.

« Le temps des sucres, c'est à la fois très traditionnel et familial. Nous, dans ma famille, on va à la cabane à sucre chaque année et c'est souvent un sentiment de déception (je ne parle pas des grandes cabanes à sucre comme celle du Pied de Cochon). Ce Festival "Le temps des sucres", c'est vraiment une belle initiative gastronomique autour du sirop d'érable, et c'est aussi l'esprit du temps des sucres sans sortir de Montréal! »

Le plat signature de Martin Juneau

«J'ai pensé un "Bánh mì" revisité, mais composé uniquement d'ingrédients québécois dont du porcelet, des canneberges, le tout agrémenté de sauce BBQ à l'érable. Ce sandwich asiatique c'est une sorte de fantasme pour moi depuis un moment. On a saisi l'occasion pour se lancer ce défi et se l'approprier. »

Comment ça se déroule?

«Chaque chef dispose d'un établissement, une grande tente chauffée et stylée avec sa cuisine indépendante. Comme il s'agit d'un parcours gastronomique, on suggère de déguster les plats dans l'ordre suivant: le saumon de Marie-Fleur St-Pierre, le poulet d'Alexandre Gosselin, mon plat à base de porcelet, et enfin le dessert de Remy Couture . »

Photo: le poulet d'Alexandre Gosselin

Une célébration rassembleuse

Pièces de théâtre, contes pour enfants, DJ sets nocturnes...Le temps des sucres n'est pas seulement une expérience gastronomique, c'est un rendez-vous rassembleur, moderne et festif.

Accès gratuit au site

Carte-repas 4 services à 37$ tout inclus. Forfaits avec accord vin ou bière disponible. Chaque plat servi avec de la viande aura sa version végétarienne. www.letempsdessucres.com

À propos des créateurs de l'événement

Coproducteur du Festival de la Poutine de Drummondville et du Festival de la Blague,Jean-Pierre Marcotte est un amoureux de la cuisine et vient d'une famille qui produit du sirop d'érable depuis 34 ans. Avec Charles Ouellet, cofondateur du Festival de la Poutine de Drummondville et producteur d'expérience, ils ont fondé la Corporation de développement événementiel de l'Esplanade dans le but de proposer une nouvelle offre événementielle sur l'Esplanade Financière Sun Life du Parc olympique.