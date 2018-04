Le plus grand magasin d’achat local au Canada a ouvert ses portes au Quartier Dix30

Signé Local - la référence en matière de produits québécois de qualité - a ouvert sa boutique permanente au Quartier Dix30 avec une ambassadrice de charme: Vanessa Pilon!

Qui a dit que les produits locaux sont moins accessibles et moins abordables? Certainement pas nous.

Signé Local a pour mission: la réinsertion de l'achat local dans les habitudes de consommation des Québécois. Au programme, plus de 450 entreprises membres - comme autant d'entreprises proposant des produits locaux novateurs et diversifiés bien d'ici.

On peut y trouver les leggings Rose Buddha, les créations mode de Betina Lou, les produits de beauté pour homme Gentilshommes, les délices de Lökkö ... et bien plus encore.

Une solution de consommation responsable au cœur d'une artère commerciale

« Il est faux de penser que les items de créateurs québécois produits et fabriqués au Québec sont peu accessibles ou trop dispendieux. On remarque que l'engouement des consommateurs autour de l'achat local est de plus en plus présent, mais il faut continuer de pousser pour mettre nos créateurs de l'avant » souligne Vanessa Lachance, propriétaire et cofondatrice de Signé Local.

La boutique Signé Local propose une offre bien à elle. Les visiteurs peuvent bénéficier d'un espace café de seize places assises avec café nitro, kombucha et des gourmandises aux saveurs locales. Les espaces sont composés de «mini-boutiques» qui verront défiler différents créateurs au fil du temps et des saisons.

On recycle aussi ici!

Une cloche de verre pour dons de vêtements sera installée sur les lieux par l'organisation Certex qui récupère et revalorise les vêtements usagés.

Signé Local en quelques points

• Un répertoire en ligne de plus de 450 entreprises membres

• Une boutique en ligne avec une grande diversité de produits

• Une boutique physique au Square du Quartier Dix30

• La promotion d'une consommation responsable

• Une offre de visibilité significative pour les créateurs et les entrepreneurs québécois

Pour voir les photos de l'inauguration le 6 avril dernier ci-dessous