Le prince Harry et Meghan Markle seront officiellement de jeunes mariés le mois prochain. Si certains n'ont jamais assez d'informations sur le mariage royal, d'autres se demandent déjà où le couple ira pour sa lune de miel.

Lundi, une source anonyme a révélé à Travel + Leisure que les amoureux avaient choisi d'aller en Namibie après leur union le 19 mai prochain.

Rien de confirmé du côté palais de Kensington, mais ce ne serait pas une surprise si le couple choisit un pays africain pour leur lune de miel. Le continent a joué un rôle central dans leur histoire d'amour.

Dans une entrevue avec la BBC, le prince a indiqué qu'un des premiers rendez-vous du couple était un voyage de camping dans une nation du sud de l'Afrique, le Botswana, en 2016. C'est là que les deux tourtereaux ont pu apprendre à mieux se connaître, en toute intimité.

«Nous avons campé sous les étoiles», avait confié Harry. «Elle m'a rejoint pour cinq jours là-bas, ce qui était absolument fantastique.»

En août l'an dernier, le prince a invité son amour au Botswana pour célébrer son 36e anniversaire. Ce deuxième voyage est survenu tout juste après leur premier anniversaire de couple.

Et Harry et Markle ont des liens individuels avec le continent. La Namibie, en Afrique de l'ouest, est voisine du Botswana et on y retrouve le désert de Kalahari (qui s'étend au Botswana et à l'Afrique du Sud) et les fameuses dunes de sable Sossusvlei, qui sont dans les plus hautes du monde.

Pour le prince de 33 ans, l'Afrique a une place bien spéciale dans son coeur depuis le décès de sa mère, la princesse Diana, morte soudainement en 1997.

«C'est un endroit où je peux être moi-même plus que partout ailleurs au monde. J'aimerais passer plus de temps en Afrique», a raconté Harry l'an dernier au magazine Town and Country. «J'ai cette sensation intense de relaxation complète et de normalité ici. Ne pas être reconnu, pouvoir me perdre dans la nature avec ce que j'appellerais les gens les plus terre-à-terre du monde ... Je leur parle de leurs boulots, de ce qu'ils font. Et j'apprends tellement.»

Harry a aussi participé à de nombreux projets de charité en Afrique, incluant la création d'une oeuvre de charité, Sentebale, qui soutient les enfants victimes du VIH/SIDA au Lesotho et au Botswana.

De même, Markle a voyagé en Afrique dans un but humanitaire. Plus récemment, elle a visité le Rwanda en 2016 pour soutenir la campagne d'eau propre de Vision mondiale Canada.

«Je pense que ce sont ces petits gestes de générosité ou de grâce ou même simplement de comprendre qui nous permettent de vraiment faire une différence», racontait Markle dans une vidéo de Vision mondiale Canada.

Hello magazine estime que la Namibie est la destination parfaite pour le couple.

Non seulement y a-t-il beaucoup à voir et à faire - penser aux safaris, aux dunes de sable, et aux monuments historiques - mais aussi les jeunes mariés pourront opter pour des vacances plus itnimes en demeurant dans l'un des luxueux camps privés de la Namibie.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.