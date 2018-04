Le président Donald Trump a prévenu mercredi que l'actrice pornographique qui affirme avoir eu une aventure extraconjugale avec lui en 2006 est en train de perpétrer une «arnaque totale».

Stormy Daniels, dont le vrai nom est Stephanie Clifford, a publié mardi le portrait-robot d'un individu qui les aurait menacés en 2011, sa petite fille et elle, pour qu'elle se taise au sujet de sa relation avec M. Trump.

L'image montre un homme de 30 ou 40 ans qui serait «mince, mais en forme».

M. Trump a lancé sur Twitter, tôt mercredi, qu'il s'agit «des années plus tard du sketch d'un homme qui n'existe pas». Il accuse Mme Daniels de perpétrer «une arnaque totale qui berne les médias des fausses nouvelles (mais ils le savent!)».

Ce serait la première fois que le président évoque directement l'actrice sur Twitter.

A sketch years later about a nonexistent man. A total con job, playing the Fake News Media for Fools (but they know it)! https://t.co/9Is7mHBFda