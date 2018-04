Le croissant aussi aura droit à son débat enflammé. Cette fois-ci il ne s'agira pas de choisir entre "pain au chocolat" et "chocolatine", ou de deviner son prix. Mais plutôt de trancher: pour ou contre... le croissant végane au charbon actif?

Le débat a été lancé par ce tweet posté mardi 17 avril, d'une Britannique en visite dans une pâtisserie italienne de Londres. Elle tombe sur cet étrange produit présenté en vitrine avec la mention "c'est meilleur que ça en a l'air!" et se demande alors si ce ne serait pas "un peu exagéré, même pour East London" (partie en vogue de la capitale britannique, prisée notamment des jeunes créatifs).

I feel like this might be a bit much, even for East London pic.twitter.com/cReZRIqzPe