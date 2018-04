Les agents de bord ont révélé la tenue que vous devriez porter si vous voulez passer en classe supérieure lorsque vous voyagez - et c'est une mauvaise nouvelle si vous aimez porter des leggings et des t-shirts.

Les agents ont confié à Who What Wear que la tenue d'une personne est un élément clé lorsqu'il s'agit d'obtenir un surclassement. Et malheureusement, il semble que le confort n'en fasse pas partie.

Ces agents de bord ont confirmé que vous devriez vous habiller «intelligemment, mais discret» et «ressembler à quelqu'un qui a l'habitude de voyager régulièrement».

Inutile de porter des vêtements de marques (griffés) en look total de la tête aux pieds, il semble que vous devriez plutôt ressembler à la clientèle typique de Zara. Et par là, nous entendons un pantalon ajusté élégant associé à une veste classique et une chemise.

Un agent de bord a déclaré que les voyageurs devraient éviter à tout prix les jeans, les vêtements de sport et les souliers sales... même si vous voyagez sur de longues distances.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Royaume-Uni a été traduit de l'anglais.