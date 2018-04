Voici les plats que les Montréalais se font le plus livrer

Du grec à Laval, du mexicain à Côte-des-Neiges et de l'italien... dans la Petite-Italie! Les préférences alimentaires des gens du Grand Montréal sont différentes, comme le révèle le bilan de la première année d'activité d'UberEats dans la métropole.

Il semblerait que les résidents de Côte-Saint-Luc-Montréal-Ouest soient fans de crème glacée, tandis qu'à Outremont, c'est le poulet au beurre qui a la cote.

À Hochelaga-Maisonneuve, ce sont les poutines qui sont les plus commandées sur l'application. Pas étonnant avec la forte concentration de casse-croûtes dans le coin. Sinon, les shawarmas et falafels ont fait consensus dans cinq arrondissements (et se retrouvent plus souvent dans la liste des favoris d'UberEats que la pizza ou la poutine).

Le bilan du géant du transport montre également que les gastronomes montréalais font davantage livrer pour le souper (50% des livraisons, contre 4,14% pour le petit-déjeuner).

Le PLUS GROS mangeur de la métropole a aussi été identifié. Une personne a fait livrer pas moins de 357 fois cette année. Ça, ça veut dire qu'il n'a sauté que huit jours de livraison. Visiblement, il y en a un qui aime la bouffe... mais pas la cuisine... ou la vaisselle!

Les repas les plus populaires par quartier :

Quartier Type de cuisine le plus commandé Plat le plus commandé Saint-Léonard Haïtien Griot Lachine Moyen Orient Shawarma/Falafel Lasalle Japonais Sushi Ville-Saint-Laurent Moyen Orient Shawarma/Falafel Villeray-Saint-Michel Vietnamien Spring Rolls Ahuntsic-Cartierville Thai Pad Thai Anjou Thai Pad Thai Côte-des-neiges Mexicain Burrito Côte-Saint-Luc-Montréal-Ouest Américain Crème glacée Centre-ville (Ville-Marie) Moyen Orient Shawarma/Falafel Hochelaga-Maisonneuve Canadien Poutine Ghetto-McGill (Ville-Marie) Americain Burger Notre-Dame-de-Grâce Autre Mac and Cheese Rosemont-la-petite-patrie Espagnol Poulet Ville-Mont-Royal Autre Sandwiches Verdun-Côte-St-Paul-Ville- Émard Moyen Orient Shawarma/Falafel Westmount Français Croissant Outremont Indien Poulet au beurre Petite Italie Italien Pizza Vieux-Port Hawaïen Poke Plateau Americain Burger Saint-Henri Thai Pad Thai Le village Hawaïen Poke Griffintown-Point-St-Charles (st henri) Americain Déjeuner (oeufs) Île de Laval Grec Gyro Rive-Sud Indien Poulet au beurre Ouest de l'île Moyen Orient Shawarma/Falafel

L'application qui compte désormais plus de 1000 restaurants participants dans le Grand Montréal offre la livraison à 1$ au lieu de 4,99$ du 19 au 25 avril pour célébrer son premier anniversaire.

