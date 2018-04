Un ours brun a été amené sur un terrain de soccer russe pour lancer le coup d'envoi d'un match de soccer.

L'ours de cirque, nommé Tima, a amusé les spectateurs en jouant avec le ballon officiel dans la ville de Piatigorsk. Il était accompagné d'un dresseur.

Après avoir confié le ballon à l'arbitre, l'ours s'est transformé en animateur de foule. Dressé sur ses pattes, il a invité le public à applaudir.

Cette scène atypique n'a pas plu à tout le monde.

«En plus d'être inhumain et complètement déconnecté, utiliser un ours en tant que serviteur captif pour livrer un ballon de soccer est carrément dangereux», a déclaré Elisa Allen, directrice de PETA, une association caritative pour la protection des animaux.

«L'ours est le symbole de la Russie, alors nous espérons que les gens du pays montreront de la compassion et de la fierté nationale et arrêteront de les abuser», a-t-elle ajouté.

Cette vidéo a fait réagir plusieurs internautes sur Twitter qui ont également dénoncé ce spectacle.

Scandaleux ! Un ours utilisé comme mascotte lors d'un match de football en Russie. Déjà prisonnier d'un cirque, le pauvre animal doit faire le "show" pour amuser la foule. 😡 et vous ne voyez pas le problème!?? @akrapovitch — Leslie Livestrong (@WendlingerL) 17 avril 2018

Cet ours doit être probablement être maltraité pour être comme ça. Depuis quand on domestique un ours ? La Russie fait des siennes avant la coupe du monde...

Boycottons là 😡https://t.co/Lmbayt4dj6 — La Ligue Des Animaux (@LigueDesAnimaux) 16 avril 2018

En Russie, un mec ramène son ours dans un stade de foot, comme on promènerait son chien ( mais sans laisse) et il lui demande de donner le ballon du match à l'arbitre. #WTF #CestNormalEnRussie 🇷🇺

Ce pauvre ours n'a rien à faire sur cette piste d'athlétisme. https://t.co/iSbiSWR1G4 — Benjamin Aguillon (@Balcidebava) 17 avril 2018

En effet, SCANDALEUX, avec ce malheureux ours, arraché de ses belles forêts russes, et utilisé comme mascotte lors d'un match de football en Russie ! Et au prix de quelle souffrance pour cet animal par les heures de dressage ! La bêtise est tenace et insupportable ! — SybilK (@sybilk9) 17 avril 2018

La Russie est le pays hôte de la Coupe du monde de soccer, qui débutera le 14 juin.

La Fédération internationale de football association (FIFA) a nié les rumeurs qui mentionnaient que l'ours devait être utilisé dans la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de soccer, rapporte la BBC.