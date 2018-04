Quel est le meilleur restaurant du Québec?

La première édition du Gala de la gastronomie québécoise, le Gala des Lauriers, s'est déroulée lundi 16 avril au soir à Montréal et a décerné 15 prix au gratin d'ici. Une soirée que nous avons suivie pour vous en vidéo et photos.

Au cours de cette soirée festive animée par Christian Bégin, 15 Lauriers ont été remis dont celui du meilleur restaurant québécois et celui du chef de l'année - sans oublier le Prix hommage remis à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec qui fête ses 50 ans.

Les lauréats ont été sélectionnés grâce au vote des membres de la Brigade - un groupe de professionnels de l'industrie composé de plus de 2000 membres - et un jury officiel emmené par Stéphane Modat - Chef du Champlain et des restaurants Fairmont Le Château Frontenac.

Qui a décroché ces distinctions remarquables?

Le meilleur restaurant de l'année est... le Mousso du chef Antonin Rivard-Mousseau, sacrée distinction! L'adresse ouverte en septembre 2015 est devenue en moins de trois l'un des grands joueurs de la gastronomie d'ici. Une cuisine remarquable et visuelle aussi!

Quant au chef de l'année, c'est une cheffe Colombe St-Pierre, Chez St-Pierre basé à Rimouski.

Le Laurier du public est revenu sans grande surprise à Ricardo.

Au Québec, toutes les grandes industries culturelles ont un gala de reconnaissance annuel. La musique a ses Félix, la télé a ses Gémeaux, l'humour a ses Olivier... La gastronomie a maintenant ses Lauriers qui a pour mission de valoriser la gastronomie québécoise à l'échelle locale, nationale et internationale en couronnant ce que l'industrie considère comme le meilleur de ses chefs, ses artisans, ses producteurs et tous les acteurs et métiers qui participent à son plein épanouissement.

Une initiative qui se renouvellera l'an prochain, cela a déjà été annoncé!

Pour voir toutes les photos de la soirée dans la galerie ci-dessous