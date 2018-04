L'acteur David La Haye revient au Québec avec deux rôles

L'acteur David La Haye reviendra au pays pour jouer deux rôles dans deux projets différents, ce qui l'amène à dire qu'il sera de retour à Montréal «définitivement».

C'est dans une publication sur sa page Facebook que celui qui a interprété Luc Racine dans Mirador et Robert Forget dans Nos étés que La Haye a révélé la nouvelle. «Voilà ! ... C'est confirmé !!! ... Je serai enfin définitivement de retour à Montréal, Samedi ... pour le printemps, l'été, l'automne et l'hiver ... et pour ma famille, mes amis, le plaisir, et des emplois divers», a-t-il écrit, suivi d'une série de mots-clics nous titillant sur ce qui l'attend autant professionnellement que personnellement.

On peut comprendre qu'il jouera dans une télésérie anglophone ainsi que dans un film québécois. Il interprétera un «chef de motards du crime organisé» et «un père de famille aveugle et défiguré».

L'acteur racontait à La Presse+ en 2016 avoir quitté le Québec pour la Californie par manque de travail, disant n'avoir obtenu aucun premier rôle au cinéma depuis 2005.