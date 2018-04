Un avion du transporteur Southwest Airlines a dû effectuer un atterrissage d'urgence à Philadelphie, mardi matin vers 11h, en raison de ce qui semble être un problème avec un moteur.

Les passagers ont évacué l'avion sur le tarmac de l'aéroport. Pour l'instant, on ne sait pas s'il y a des blessés.

Des passagers ont publié des photos sur Twitter qui montrent bien les dommages au moteur et qu'ils l'ont échappé belle.

@SouthwestAir I want to thank the crew of SWA 1380 for a great job getting us to the ground safely after losing in engine #angelsinthesky pic.twitter.com/QL0YPUp0Vj