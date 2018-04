Adamo Marinacci, grand gagnant d'Occupation Double Bali, a partagé une vidéo par l'entremise de son compte Instagram à titre de nouvel ambassadeur de la Société canadienne de la sclérose en plaques.

Une cause qu'il ne connaît que trop bien, puisque son père a souffert de cette maladie.

«Mon père a été atteint par cette maladie imprévisible», révèle-t-il d'emblée. «Et malgré toutes les situations les plus difficiles, il m'a toujours appris à ne jamais baisser les bras et toujours garder le sourire.»

«Le Canada affiche l'un des plus haut taux de sclérose en plaques du monde, comptant plus de 100 000 personnes atteintes de cette maladie», peut-on lire sur le site de la société. «Alors qu'elle est le plus souvent diagnostiquée chez de jeunes adultes âgés de 15 à 40 ans, la SP se manifeste aussi chez des enfants et des adultes d'âge mûr.»

