On a peut-être eu du verglas, mais le métro n’a pas été inondé

Oui, la journée n'a pas été facile au Québec lundi, une tempête de verglas forçant la fermeture de nombreuses écoles sur le territoire. Mais les Montréalais peuvent se rassurer qu'au moins, le métro n'a pas été inondé comme ce fut le cas à New York.

La journée de «m*rde» des New-Yorkais a commencé avec une alerte de pluie subite (flash flood) qui en a réveillé plusieurs sur le coup de 7h30.

BITCH THAT FLASH FLOOD WARNING JUST TOOK 10 YEARS OFF OF MY LIFE @Apple NEXT TIME PLEASE JUST LET ME DROWN — sailor jupiter (@niintendhoe) 16 avril 2018

«CETTE P*TIN D'ALERTE DE PLUIE SUBITE VIENT DE M'ENLEVER 10 ANS DE MA VIE @Apple PROCHAINE FOIS SVP JUSTE ME LAISSER ME NOYER».

That flash flood warning text was really not needed. I literally woke up in a panic. — Chantell (@ChantellCorrine) 16 avril 2018

«Cette alerte de pluie subite n'était vraiment pas nécessaire. Je me suis littéralement réveillée en panique.»

Fucking flash flood warning ⚠️ scared the living hell out of me — 𝓜𝓪𝓻𝓲𝓸𝓸𝓸𝓸𝓸® 👑⭐️ (@__TheeChosenONE) 16 avril 2018

«Maud*te alerte de pluie subite ! Ça m'a fait peur c'est l'enfer»

L'alerte, malgré tout, était probablement nécessaire si on regarde l'état des routes lundi matin dans la région de New York et du New Jersey.

Uh if you're in Cranford NJ, the flash flood warning is very very real pic.twitter.com/v4wgD3iCjb — Kathryn VanArendonk (@kvanaren) 16 avril 2018

«Uh si vous êtes à Cranford, New Jersey, l'alerte de pluie subite est très très réelle».

Alors, dans des cas comme ça, plusieurs peuvent se dire que c'est mieux de prendre le métro que de conduire. Pas cette fois.

«Images de la station 145th st/Broadway».

Good morning and welcome to hell pic.twitter.com/EJ39NBwr7R — Jeremy Barr (@jeremymbarr) 16 avril 2018

«Bonjour et bienvenue en enfer».

«Joyeux lundi!!! merci @MTA»

«@NYGovCuomo fixez les métros. cc: @2AvSagas @CynthiaNixon»

Rain Room but without the line! @MTA pic.twitter.com/RUBudFPehn — Mathias Kook (@Mbkook24) 16 avril 2018

«Éclat de pluie, mais sans la ligne!»

Dure journée...