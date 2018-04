Quatre bonnes raisons de visiter Walt Disney World en famille cet été

Le Walt Disney World Resort est une destination exaltante à l'année longue, mais ses quatre parcs thématiques s'enrichiront de plusieurs manèges et activités supplémentaires cet été. Vous pourrez danser en compagnie de Donald Duck à Disney's Animal Kingdom, monter à bord des montagnes russes Slinky Dog Dash pour faire le tour des Disney's Hollywood Studios, et faire la connaissance de M. et Mme Incroyable à Magic Kingdom. Voilà quelques-unes des raisons qui rendent le Walt Disney World plus formidable que jamais!

Revivez des contes incroyables au parc Magic Kingdom

Tous vos rêves deviendront une réalité dès que vous franchirez le portail emblématique du Cinderella Castle pour entrer au parc Magic Kingdom. Vous y découvrirez plusieurs attractions classiques, comme Mad Hatter's spin-dizzy Mad Tea Party, l'attirail de capes et d'épées de Pirates of the Caribbean, ainsi que l'univers loufoque mais effrayant de Haunted Mansion. À partir du 25 mai, vous pourrez également rencontrer des superhéros comme M. et Mme Incroyable à Incredible Tomorrowland Expo. Cette section réaménagée vous rappellera les aventures du film Les Incroyable et vous donnera un aperçu du film Les Incroyable 2 qui doit paraître prochainement.

Pratiquez vos mouvements de danse et découvrez des faits amusants à Disney's Animal Kingdom

Le parc thématique Disney's Animal Kingdom fête ses 20 ans en 2018. Dès le 25 mai, vous aurez l'occasion de marquer cet anniversaire en compagnie de Donald Duck et de ses amis à Donald's Dino Bash! Donald a récemment découvert que ses ancêtres étaient des dinosaures. Pour souligner cette découverte inattendue, il a transformé DinoLand en une célébration pour toute la famille. La liste d'invités inclut Dingo, Pluto... et vous!

Outre les dinosaures, vous pourrez en apprendre davantage sur les espèces d'oiseaux actuelles dans un tout nouveau spectacle intitulé UP! A Great Bird Adventure. Envolez-vous avec Russell, Dug et leurs joyeux volatiles afin de découvrir la faune ailée du monde entier.

Jouez dans vos films préférés à Disney's Hollywood Studios

Au parc thématique interactif Disney's Hollywood Studios, vous et votre famille pourrez évoluer dans des décors de films, de pièces de théâtre et de séries télévisées. L'attraction ludique Toy Story Land, qui ouvrira ses portes le 30 juin, vous permettra de partir aux confins de l'univers dans les soucoupes tourbillonnantes des Aliens. Si vous préférez rester plus près du sol, les montagnes russes Slinky Dog Dash offriront un trajet palpitant et accessible à toute la famille!

Les Jedis en herbe apprécieront les activités inspirées de la série Star Wars, comme le simulateur de vol spatial en 3D Star Tours - The Adventures Continue. Le personnage C-3PO vous guidera à travers les eaux de Naboo et le terrifiant tunnel de l'Étoile de la mort.

Vivez des expériences hors du commun à Epcot

Epcot au Walt Disney World Resort est l'endroit tout indiqué pour voyager autour du monde, découvrir les fonds marins ou explorer l'espace intersidéral. Du 9 juin au 19 août 2018, la série Guardians of the Galaxy – Awesome Mix Live! vous fera découvrir le cosmos en musique. Ces spectacles rock inspirés par Star-Lord, Gamora, Rocket et la trame sonore du film Les Gardiens de la Galaxie auront lieu cinq fois par jour.

Avec ses quatre parcs thématiques incroyables, Walt Disney World est la destination idéale pour vivre des aventures inoubliables en famille durant vos vacances d'été.