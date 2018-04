Le prince Harry a un nouveau job... et Meghan sera de la partie

Le prince Harry aura bientôt un nouveau rôle - et non, on ne veut pas dire celui de mari!

Le prince a été récemment nommé ambassadeur de la jeunesse du Commonwealth par sa grand-mère, la reine, et a révélé que sa fiancée, Meghan Markle, se joindra à lui pour ce nouveau défi.

«Dans mon nouveau rôle, je travaillerai à appuyer la reine, mon père le prince de Galles, et mon frère William, qui savent tous que les jeunes sont la réponse aux défis d'aujourd'hui», a déclaré Harry dans un discours lundi.

«Je suis aussi incroyablement reconnaissant que la femme que je suis sur le point de marier, Meghan, puisse se joindre à moi dans ce travail et qu'elle soit aussi grandement fébrile d'y participer.»

Markle devrait rejoindre Harry à une réception du Forum jeunesse du Commonwealth à Londres mercredi alors qu'il entrera en fonction en tant qu'ambassadeur, selon Hello magazine.

«Je sais que de servir en tant qu'ambassadeur pour les jeunes, je vais devoir essayer de vous suivre», a blagué le prince de 33 ans dans son discours.

Harry et Meghan partiront en tournée dans les pays du Commonwealth après leur mariage le mois prochain avec pour but d'écouter les jeunes. Selon The Telegraph, le rôle d'ambassadeur de la jeunesse est important puisque 60% des habitants du Commonwealth sont âgés de moins de 30 ans.

«Mon travail sera de vous écouter», a assuré Harry dans son discours, ajoutant qu'il espère «discuter de comment nous pouvons faire en sorte que les plateformes du Commonwealth puissent fonctionner le mieux pour vous, et pour s'assurer d'un impact maximum».

Harry et Meghan se dédient pour la jeunesse d'aujourd'hui. Leur deuxième sortie en tant que fiancés s'est déroulée dans une station de radio qui appuie les initiatives jeunesse.

La paire s'est aussi impliquée dans des organisations jeunesse comme Star Hub, qui offre des locaux d'entraînement pour des enfants victimes de la pauvreté et Stemettes qui vise à intéresser les jeunes filles aux sciences et à la technologie.

Markle a déjà exprimé l'intérêt d'en apprendre davantage sur le Commonwealth, alors si Harry décide de visiter le Canada, il est fort probable qu'elle se joigne à lui.

Le prince a toujours vanté que Markle serait sa complice parfaite pour le genre de travail que fait la famille royale.

«Le fait qu'elle sera incroyablement bonne à la partie travail [d'être membre de la famille royale] est évidemment un énorme soulagement pour moi parce qu'elle sera en mesure de faire face à tout le reste qui vient avec», a assuré Harry dans une entrevue avec la BBC en novembre. «Nous sommes une équipe fantastique. Nous savons qui nous sommes. Et nous espérons, au fil du temps, avoir autant d'impact que possible pour les choses dont nous nous soucions.»

On dirait que le couple est prêt à parcourir le monde ensemble!

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.

À voir aussi: