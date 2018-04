C’est à Ottawa que l’art se découvre au printemps

Pour dire adieu à l'hiver et accueillir le retour des beaux jours, pourquoi ne pas faire une virée à Ottawa? La scène culturelle de la capitale bourgeonne de nouveautés, d'expositions surprenantes, d'art urbain et de galeries réaménagées ou agrandies.

Voici quelques-uns des lieux d'exposition les plus courus, soigneusement sélectionnés par Tourisme Ottawa pour stimuler votre fibre artistique printanière.

Trésors impressionnistes. La collection Ordrupgaard

Musée des beaux-arts du Canada

380, promenade Sussex

Du 18 mai au 9 septembre 2018

Pendant que le célèbre musée Ordrupgaard de Copenhague se refait une beauté, 75 de ses tableaux de maîtres sont exposés à Ottawa pour une durée prolongée. Ce prêt inclut des œuvres de plusieurs peintres impressionnistes et postimpressionnistes, dont Édouard Manet (Corbeille de poires) et Claude Monet (La route de Chailly à Fontainebleau).

A post shared by Erik Stolpmann 🙃 (@stolprightnow) on Jan 5, 2018 at 10:06am PST

Murales extérieures

Partout à Ottawa

Œuvres accessibles en permanence

L'art urbain est en plein essor à Ottawa. La vivacité des fresques et graffitis de la capitale vous surprendra, que ce soit dans les quartiers de Hintonburg et Glebe ou au marché By. Pour se draper de telles couleurs, la ville peut compter sur une vaste palette d'artistes locaux et internationaux renommés. Appuyés par des programmes audacieux comme Paint It Up!, les graffiteurs et les peintres muralistes sont d'ailleurs invités à s'exercer sur trois murs qui leur sont spécialement dédiés.

Festival canadien des tulipes

Lac Dow du parc des Commissaires

Du 11 au 21 mai 2018

Le Festival canadien des tulipes se démarque par ses vivaces dignes des plus grandes compétitions. Or, les tulipes n'en sont pas la seule attraction. Plus de 1000 artistes et interprètes s'y donnent rendez-vous afin d'y ajouter leur touche de beauté. Les étals artisanaux du marché By ainsi que le Jardin des tulipes de l'amitié des Nations Unies, à Lansdowne, où vous pourrez notamment admirer un jardin de tulipes peintes à la main mesurant cinq pieds de haut, figurent parmi les nombreuses destinations, activités et adresses gourmandes que vous pouvez découvrir à pied, à bicyclette ou en visite guidée durant cette période de l'année.

A post shared by Ottawa Art Gallery (@ottawaartgallery) on Apr 3, 2018 at 11:31am PDT

Àdisòkàmagan/Nous Connaȋtre Un Peu Nous-Mȇmes/We'll All Become Stories

Galerie d'art d'Ottawa

50, pont Mackenzie King

Du 28 avril au 16 septembre 2018

Avec ses espaces communautaires flambants neufs et ses écrans LED plus grands que nature, la Galerie d'art d'Ottawa est tout à fait géniale! Son architecture vaut le détour à elle seule, mais sa collection vous surprendra tout autant. L'exposition inaugurale - et gratuite - sera présentée le long de quatre axes thématiques : les corps, les ponts, la cartographie et les technologies. Elle rassemblera des œuvres symbolisant l'interaction entre les communautés anishnābemowin (algonquine), française et anglaise.

A post shared by Reasons to loveOttawa (@loveottawa) on Sep 14, 2017 at 3:55pm PDT

Sculptures de pierres en équilibre

Parc des rapides Remic

Exposition en cours

Les sculptures de pierre en équilibre de John Ceprano associent la beauté naturelle et la créativité humaine depuis plus de 20 ans. Elles attirent de nombreux curieux sur les berges de la rivière des Outaouais, car leur environnement riverain convient aussi bien aux promenades contemplatives qu'aux séances de photos Instagram.

Œuvres d'art public

Partout à Ottawa

Œuvres accessibles en permanence

L'art public est omniprésent dans la capitale fédérale. Vous pouvez arpenter ses différents quartiers à la recherche d'aliments miniaturisés créés par une artiste anonyme. Vous pouvez également y admirer des mâts totémiques ainsi que les 18 bornes qui jalonnent la rue Wellington. Créées par Marcus Kucey Jones et Ryan Lotecki, ces sculptures de marbre et de calcaire fusionnent des bornes-fontaines et des objets usuels tels que des outils ou des instruments de musique. Elles donnent un petit côté ludique au quartier branché de Wellington Ouest.

Placez Ottawa en tête de liste de vos destinations printanières afin de découvrir un univers palpitant d'expositions et d'œuvres d'art inédites.