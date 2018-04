APO Products Ltd. et UNO Foods Inc. procèdent au rappel du produit Noix de coco râpé de marque Buenas, indique l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Ce produit pourrait être contaminé par la bactérie Salmonella et ne doit pas être consommé.

Le produit visé a été vendu à l'échelle nationale et est du format 454 g. Son code CUP est 8 53693 00146 1.

Tous les codes de lot se terminant par AF et ceux se terminant par AG sont touchés. Tous les codes de lot commençant par OA, OB, OC ou OD et se terminant par AH sont également rappelés.

Vérifiez si vous avez le produit visé par le rappel à la maison. Si c'est le cas, jetez-le ou rapportez-le au magasin où il a été acheté.

Les aliments contaminés par la bactérie Salmonella ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade, rappelle l'ACIA. Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin.