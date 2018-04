Ronald Lee Ermey est décédé à la suite d'une pneumonie.

L'acteur, originaire des États-Unis, était âgé de 74 ans, selon Variety.

Ermey était célèbre pour ses rôles militaires, entre autres celui du sergent Hartman dans le film Full Metal Jacket. Il a été en liste pour le meilleur acteur dans un second rôle aux Golden Globes.

Outre sa carrière au cinéma, R. Lee Ermey a longtemps été été militaire pour les Marines, a rapporté The DC.

Son agent a fait l'annonce de la triste nouvelle sur Twitter dimanche.

Statement from R. Lee Ermey's long time manager, Bill Rogin:



It is with deep sadness that I regret to inform you all that R. Lee Ermey ("The Gunny") passed away this morning from complications of pneumonia. He will be greatly missed by all of us.



Semper Fi, Gunny. Godspeed. pic.twitter.com/vf4O78JKmb