L'ex directeur du FBI James Comey a déclaré que sa conviction que Hillary Clinton allait remporter l'élection présidentielle de 2016 avait influé sur sa manière de mener son enquête sur elle, provoquant l'ire de Donald Trump à quelques heures de la diffusion très attendue d'une interview de l'ancien premier flic du pays.

Le président américain a réagi dans une série de tweets irrités dimanche matin. "Il prenait ses décisions en pensant qu'elle allait gagner, et il voulait un travail. Raclure!", a-t-il notamment écrit sur son réseau social de prédilection, réutilisant une injure déjà proférée cette semaine contre l'ancien patron de la police fédérale.

Unbelievably, James Comey states that Polls, where Crooked Hillary was leading, were a factor in the handling (stupidly) of the Clinton Email probe. In other words, he was making decisions based on the fact that he thought she was going to win, and he wanted a job. Slimeball!